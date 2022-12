Un sofer baut si drogat a vrut sa mituiasca un politist din Brasov

La data de 11.12.2022, ofiterii de politie judiciara din cadrul Directiei Generale Anticoruptie - Serviciul Judetean Anticoruptie Brasov, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov, au procedat la prinderea in flagrant a unei persoane in varsta de 25 de ani din municipiul Giurgiu, dupa ce a promis o suma de bani unui agent de politie pentru a nu lua masurile legale ce se impun privind sanctionarea sa.In fapt, in aceeasi zi, in jurul ... citeste toata stirea