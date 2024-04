Un sofer de ambulanta din Suceava a suferit un AVC in timpul unei misiuni

Un sofer de ambulanta din Suceava a suferit un atac cerebral la volan, in timp ce se afla in misiune.Un ambulantier in varsta de 57 de ani, de la substatia de Ambulanta Radauti a SAJ Suceava, a facut, sambata, un accident vascular cerebral (AVC) in timp ce se afla la volan, in misiune de salvare, relateaza Monitorul de Suceava.Potrivit sursei citate, ambulanta plecase de la Radauti spre o pacienta din Horodnic de Jos, iar la intrarea in aceasta localitate soferul ambulantei a suferit un AVC. ... citește toată știrea