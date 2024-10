Un sofer de laudat, daca n-ar fi de amendat: cu o mana conduce, cu una face echilibristica cu butoiul

Un sofer din Brasov a fost filmat sambata, 19 octombrie, in trafic (zona Cerna - Tractorul, Brasov), in timp ce transporta ceea ce pare sa fie un butoi urias, pe plafonul unui autoturism Volkswagen Golf. Masina nu are un portbagaj pe plafon, iar butoiul este asigurat de sofer si de un pasager din autoturism, care tin "obiectul" cu mana, fara chingi sau ... citește toată știrea