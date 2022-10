Un sofer de TIR, incatusat pe loc, in parcare

Un sofer roman de TIR, in varsta de 46 de ani, a fost incatusat pe loc, dupa ce politistii l-au prins in flagrant cand fura combustibil de avioane din cisterna. Soferul de TIR, originar din comuna Brebu, judetul Prahova, a parcat camionul, vineri, 14 octombrie, in parcarea unui restaurant din judetul Brasov si s-a apucat de treaba. Inarmat cu bidoane, soferul a inceput sa scurga kerosen de tip JET A1, specific avioanelor, combustibil pe care trebuia sa il transporte la un aeroport din Romania. ... citeste toata stirea