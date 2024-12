Un sofer din Iasi, baut, a fost retinut dupa ce a accidentat mortal un pieton in Poiana Brasov

Politistii din cadrul Politiei Municipiului Brasov - Biroul Rutier efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal, cu persoana cercetata in stare de retinere, dupa ce ar fi condus un autovehicul in timp ce se afla sub influenta alcoolului si ar fi fost implicata intr-un accident rutier.In data de 30 noiembrie a.c., in jurul orei 20.00, politistii rutieri au fost sesizati cu privire la producerea unui accident rutier in ... citește toată știrea