Duminica, 9 iulie, in jurul orei 17.40, politistii au oprit in localitatea Halchiu un autovehicul, condus de un barbat de 43 de ani, din aceeasi localitate. Cel aflat la volanul autovehiculului nu a putut inmana politistilor permisul de conducere, astfel ca acestia au efectuat verificari in bazele de date, de unde au stabilit ... citeste toata stirea