Un sofer pe care Politia l-a vrut arestat

Politisti din cadrul Sectiei 2 Politie Brasov a "condus" direct in arest un sofer (39 de ani) prins marti seara, la un control de rutina, in jurul orei 22.40, pe strada Egretei, din municipiul Brasov."Procedandu-se la testarea conducatorului auto din punct de vedere al prezentei alcoolului in aerul expirat rezultatul a fost 1,14 mg/l alcool pur", se arata in raportul ulterior al IPJ.Totodata, "in urma verificarilor efectuate in baza de date a Politiei Romane, politistii au constatat faptul ... citeste toata stirea