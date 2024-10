Un sofer "trotil" pe Avram Iancu

Marti, 1 octombrie, in jurul orei 19:30, politistii au intervenit pe strada Avram Iancu din Brasov, la locul producerii unui accident rutier, soldat cu pagube materiale. "In urma cercetarilor efectuate la fata locului, a rezultat ca un conducator auto ar fi pierdut controlul volanului si ar fi patruns pe contrasens, unde a intrat in coliziune cu un alt autourism. In urma acestui incident, a fost avariat si un alt vehicul, parcat in proximitate. Dupa ... citește toată știrea