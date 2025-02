Un "somer" bogat. Hagiu de la PSD Brasov

La inceputul lunii ianuarie 2024, era in fruntea transportatorilor si fermierilor care blocasera intrarea in Capitala, protestand fata de Cabinetul Ciolacu si alianta PSD-PNL. Ulterior, pe 1 decembrie 2024, era pe lista PSD pentru Camera Deputatilor. Astazi este deputat PSD de Brasov.Este vorba de Augustin Florin Hagiu, fost presedinte al Federatiei Operatorilor Romani de Transport (FORT), potrivit publicatiei Puterea. Astfel, cel care era impotriva deciziilor social-democratie in trecut a ... citește toată știrea