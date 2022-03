Un spectacol care nu s-a mai jucat de 3 ani: "Tosca", in distributie nationala, la Brasov

Sambata si duminica, 26 si 27 martie, de la ora 18.30, in Sala Operei, melomanii sunt asteptati la doua reprezentatii extraordinare cu opera "Tosca" de Giacomo Puccini. Montarea de la Brasov a fost realizata, in 2013, de regizorul italian Matteo Mazzoni, dar, din cauza pandemiei, spectacolul nu s-a mai jucat de trei ani.Soprana Aurelia Florian debuteaza, cu prilejul spectacolului de sambata, pe scena Operei Brasov, in rolul Floriei Tosca. Ea a fost invitata, recent, la Opera Nationala Romana ... citeste toata stirea