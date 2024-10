Un spectacol inregistrat pentru Favorit TV, cu intrarea libera pentru brasoveni

Foto Arhiva, editia 2023Tineri interpreti de muzica populara din intreaga tara cu varste cuprinse intre 16 - 25 de ani vor concura la Brasov pentru premiile oferite in cadrul Festivalului Concurs National de Muzica Populara pentru Tineri Interpreti ,,Flori in Tara Barsei". Evenimentul ajuns la cea de-a XVI-a editie, se va desfasura in perioada 30 - 31 octombrie, la Centrul Cultural Reduta.Juriul format din Oana Gabriela Petrica, vicepresedinte Asociatia Centrelor Culturale, Robert Laszslo, ... citește toată știrea