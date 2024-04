Un studiu prevede ca toti japonezii vor avea acelasi nume de familie peste 500 de ani

Un studiu condus de Universitatea Tohoku (nordul Japoniei) prevede ca, pana in anul 2500, toti japonezii vor purta numele de familie "Sato", in prezent cel mai des intalnit nume de familie din tara asiatica, din cauza tendintei actuale de scadere demografica si a reglementarilor civile in vigoare, relateaza EFE luni, transmite Agerpres.'Sato' este cel mai raspandit nume de familie in randul japonezilor, iar in 2023 era purtat de 1,5% din populatia japoneza, potrivit ... citește toată știrea