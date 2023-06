Un submarin folosit la vizitarea epavei Titanicului de catre turisti a fost dat "disparut" in Oceanul Atlantic. O operatiune complexa este in desfasurare, a anuntat Paza de Coasta din Boston si a confirmat firma care opereaza micul submersibil. Oarecum bizar, in primele comunicari s-a transmis ca nu se stie nici macar daca exista sau nu persoane la bordul submersibilului.Un submarin folosit la vizitarea epavei Titanicului de catre turisti a fost dat "disparut" in Oceanul Atlantic si a ... citeste toata stirea