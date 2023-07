Ies detalii noi la iveal in cazul bebelusului turturat pana a muit de iubitul mamei. Potrivit detaliilor din dosar, mama lui Dominic, baietelul de 1 an si 7 luni din Brasov, omorat in bataie de iubitul ei, stia de chinurile prin care trecea micutul, insa nu a facut nimic. Tanara si-ar fi neglijat bebelusul inca de la nastere: nu il hranea corespunzator si il lasa cu zilele in grija altor persoane. Ancheta continua, iar apartamentul in care locuiau copilul si cei doi adulti ramane sigilat. Pana ... citeste toata stirea