Un supermarket si-a amanat deschiderea la Brasov pentru ca nu gaseste vanzatori. Se ofera salarii de peste 7.000 de lei brut, plus prime si bonuri de masa

Deschiderea unui supermarket, care urma sa aiba loc in Complexul "Brintex", din cartierul Bartolomeu din Brasov, a fost amanata pentru data de 24 ianuarie 2025. Motivul il reprezinta lipsa angajatilor, chiar si in contextul in care supermarketul are o oferta salariala care nu poate fi neglijata, 7.100 de lei brut (adica aproximativ 4.150 lei net), prime de Craciun si Paste si bonuri de masa, scrie Buna Ziua Brasov.Compania mentioneaza ca ofera ... citește toată știrea