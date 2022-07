La data de 05 iulie 2022, in jurul orei 17.30, politisti din cadrul Politiei Municipiului Fagaras au fost sesizati de catre un barbat din municipiul Fagaras, judetul Brasov, cu privire la faptul ca fiul sau, in varsta de 26 ani, l-ar fi amenintat cu acte de violenta, fiindu-i creata o stare de temere.In conformitate cu prevederile legale si avand in vedere faptul ca, in urma completarii formularului de evaluare ... citeste toata stirea