Politisti brasoveni efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de "incalcarea dispozitiilor dispuse prin ordinul de protectie" si "violenta in familie".Astfel, din cercetarile, pe care politistii le-au efectuat pana in prezent, a reiesit faptul ca, in data de 11.02.2023, un barbat ... citeste toata stirea