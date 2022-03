Un tanar, in varsta de 24 ani, a fost victima unor barbati care l-au sechestrat si batut intr-un imobil din Brasov. S-a intamplat in ziua de 12 martie, iar fapta agresorilor a fost dezvaluita politistilor de la Sectia Regionala de Politie Transporturi Brasov in 15 martie cand au fost retinuti pentru 24 de ore. Este vorba despre 3 barbati cu varste cuprinse intre ... citeste toata stirea