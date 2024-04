Un tanar de 37 de ani, propus de PNL pentru Primaria Jibert. El vrea sa duca mai departe munca inceputa de fostul primar, Iancu Boeriu

Dupa ce Iancu Boeriu a decedat in anul 2022, dupa ce a fost batut crunt, PNL a cautat un inlocuitor pentru functia de primar al comunei Jibert. Astfel, vineri, 12 aprilie, PNL Brasov l-a anuntat drept candidat pe Stefatita Patea, in varsta de 37 de ani si absolvent a doua facultati (stiinta economice si medicina veterinara).Candidatul liberal pentru primaria Jibert a anuntat ca, in principal, vrea sa continue proiectele incepute de predecesorul sau, dar si sa inceapa noi investitii. ... citește toată știrea