Politistii din cadrul Politiei Orasului Zarnesti efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal, cu persoana cercetata in stare de arest, sub aspectul savarsirii infractiunilor de "furtul in scop de folosinta, furt calificat, tentativa la furt calificat si conducerea unui vehicul fara permis de conducere".Cercetarile au fost demarate de politisti, dupa ce acestia au fost sesizati prin mai multe reclamatii, incepand cu luna aprilie a.c., cu privire la fapte de furt si tentative de furt din ... citeste toata stirea