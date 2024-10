Un tanar din Brasov a ajuns in arest dupa ce a condus fara permis

Politistii din cadrul Politiei Orasului Rupea efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal, cu un barbat in stare de retinere, dupa ce acesta a fost identificat la volanul unui autoturism neimnatriculat, fara a detine permis de conducere.La data de 07 octombrie a.c., in jurul orei 16:00, in timp ce efectuau serviciul de monitorizare si control asupra traficului rutier, politistii din cadrul Politiei Orasului Rupea au ... citește toată știrea