Un tanar din Fagaras a ajuns in arest dupa ce a condus drogat, baut si fara permis

Politistii din cadrul Politei Municipiului Fagaras efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal, cu un tanar in stare de retinere, pentru savarsirea unor infractiuni rutiere.La data de 16 octombrie a.c., in jurul orei 09:30, in timp ce efectuau serviciul de monitorizare si control asupra traficului rutier, politistii din cadrul Politei Municipiului Fagaras au oprit, pentru control, un autoturism, ... citește toată știrea