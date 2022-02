Politistii au depistat in trafic, in noaptea de 15 februarie a.c., un tanar, in varsta de 23 ani, din localitatea Recea, care conducea un autovehicul pe Soseaua Combinatului din municipiul Fagaras, in timp ce se afla sub influenta bauturilor alcoolice, fiind oprit la intersectia cu strada Hurezului. La testarea conducatorului auto din punct de vedere al ... citeste toata stirea