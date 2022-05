La data de 03 mai 2022, in jurul orei 14.30, Politia Municipiului Sacele a fost sesizata cu privire la producerea unui eveniment rutier pe raza de competenta.Din cercetarile efectuate in cauza, politistii au stabilit faptul ca un tanar, in varsta de 18 ani, ar fi sustras un autovehicul, ce se afla parcat si l-ar fi condus pe strada Coastei din municipiul Sacele, judetul Brasov. ... citeste toata stirea