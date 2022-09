Un tanar fara permis de conducere a ajuns in arest

Politisti din cadrul Sectiei de Politie Rurala Zarnesti efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de "conducerea unui vehicul fara permis de conducere".In fapt, un tanar, in varsta de 21 ani, care conducea un autoturism pe raza localitatii Holbav din judetul Brasov, nu a respectat semnalul regulamentar de oprire efectuat de catre politisti, a marit viteza de deplasare, continuandu-si traseul spre localitatea Paltin. ... citeste toata stirea