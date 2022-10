Un TIR cu marfuri "second hand" din Suedia, oprit la granita. Gunoaiele urmau sa ajunga in judetul Brasov

Politistii de frontiera din Satu Mare, in cooperare cu lucratori din cadrul Garzii de Mediu Satu Mare, au oprit intrarea in tara prin vama Petea a unui TIR incarcat cu peste 24 de tone de deseuri provenind din Suedia. Era vorba de mobilier, jucarii, geamuri si alte produse uzate, informeaza reprezentantii ITPF Sighetu Marmatiei. Deseurile urmau sa ajunga in judetul Brasov pe post de marfuri "second hand"."Marti, 4 octombrie, in jurul orei 14,00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, ... citeste toata stirea