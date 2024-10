Un traseist de succes cu cariera inceputa la Brasov

PSD Bucuresti a depus listele de candidatura pentru alegerile parlamentare din 24 noiembrie. Printre candidatii la Senat, pe pozitia a III-a, este si Daniel Zamfir fost parlamentar de Brasov in mandatul 2012 - 2016. Acesta fusese impus pe listele liberalilor de catre fostul presedinte al Consiliului Judetean Brasov, Aristotel Cancescu, care la acea vreme conducea formatiunea politica la nivel judetean.Danie Zamfir a intrat in Parlament pe listele PNL, in 2012, in circumscriptia Brasov. Patru ... citește toată știrea