Un tren care circula pe ruta Brasov-Bucuresti Nord atacat cu pietre, in zona Chitila. 4 trenuri, anulate

Un tren care circula pe ruta Brasov-Bucuresti Nord a fost atacat cu pietre duminica, in zona Chitila, geamul lateral al unui vagon fiind spart.Ca urmare a incidentului, incepand de luni, patru trenuri vor fi anulate."In data de 09.03.2025 la trenul IR 16008 cu circulatie in relatia Brasov-Bucuresti Nord, trenul electric compus din ...