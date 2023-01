Un "troc" in instanta

Consiliul Judetean va plati aproape 100.000 de lei pe an chirie Bisericii Evanghelice CA Bartolomeu pentru inchirierea unui spatiu pe strada Scolii din Brasov, acesta fiind folosit si in prezent de Inspectoratul pentru Servicii de Urgenta (ISU) "Tara Barsei".Spatiul respectiv a fost retrocedat unitatii de cult in 2019, iar dupa trei ani de judecata, decizia a ramas definitiva.Potrivit unui proiect de HCJ, Consiliul Judetean Brasov va plati o chirie de 8.120 de lei/luna, respectiv 97.445 de ... citeste toata stirea