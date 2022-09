Politisti din cadrul Politiei Municipiului Brasov - Biroul Rutier efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de "vatamare corporala din culpa""In data de 9 septembrie 2022, in jurul orei 00.35, un barbat, in varsta de 39 ani, care conducea o trotineta electrica pe strada Lunga din municipiul Brasov, s-a dezechilibrat si a cazut ... citeste toata stirea