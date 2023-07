Panica intr-o familie din Lisa unde duminica, 2 iulie, aproape de miezul noptii, un urs a intrat in gospodaria acesteia. "Eu eram cam la 10 metri departe de urs, dar sotul era mai aproape si a reusit sa se apere cu coasa. Am zbierat, am urlat, au venit si vecinii sa sara in ajutor. Dupa ce l-am alungat, a mai venit si la 4 dimineata si a spintecat scroafa. Anul trecut ne-a omorat doi porci, unul avea 140 kilograme. Acum, scroafa avea aproximativ 300 kilograme. Duminica noaptea am chemat ... citeste toata stirea