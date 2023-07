Anul acesta a fost unul destul de aglomerat pentru comisiile locale din judetul Brasov, care se ocupa de prevenirea conflictului om - urs. Astfel, potrivit reprezentantilor Agentiei pentru Protectia Mediului Brasov, anul acesta au fost tranchilizate si relocate 21 de exemplare. De asemenea, in cursul acestui an, au fost realizate 68 de actiuni de alungare din zonele locuite.Tot in cursul acestui an, doi ursi au fost recoltati, respectiv un mascul de la Fundata si o femela de la Predeal, ... citeste toata stirea