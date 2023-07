Pana duminica, 9 iulie, in zona lacului Noua din Brasov are loc "Lavanda Fest", un intreg eveniment dedicat plantei cu florile mov, care reuneste peste 50 de producatori de lavanda si artizani din toata tara. "Pe langa ulei esential de lavanda, care este vedeta evenimentului nostru, avem tot felul de produse cosmetice, accesorii, jucarii pentru copii, avem si de mancat produse cu lavanda, tot felul de dulciuri create artizanal de producatori de aici, din Brasov. Limonada cu lavanda, in weekend ... citeste toata stirea