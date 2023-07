In perioada 7-9 iulie, politistii brasoveni, alaturi de jandarmi si politisti locali, au continuat sa desfasoare activitati de natura sa asigure linistea si siguranta brasovenilor, dar si a turistilor, care au ales sa-si petreaca acest final de saptamana in judetul Brasov. Politistii au actionat in zonele in care s-au inregistrat aglomerari de persoane, pentru prevenirea si combaterea faptelor de natura penala, unele dintre ele comise cu violenta, dar si pentru combaterea consumului de ... citeste toata stirea