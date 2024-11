Un weekend cu finala campionatului national de echitatie la Prejmer

Federatia Ecvestra Romana, in colaborare cu Clubul Sportiv Ecvestru "163 Plopi," anunta desfasurarea finalei Campionatului National de Working Equitation 2024 in perioada 21-24 noiembrie 2024, la baza sportiva din Prejmer."Finala include probe spectaculoase de Dresaj, Maniabilitate (Stil) si Viteza, care vor aduce in prim-plan cele ... citește toată știrea