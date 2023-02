Un weekend cu slanina si clatite

Clatitele revin la Prejmer: Fasching Prejmer va avea loc anul acesta in perioada 11 - 12 februarieDaca anii trecuti, din cauza epidemiei de coronavirus, Sarbatoarea Clatitelor de la Prejmer a fost suspendat, in 2023 evenimentul va reveni "in forta". Evenimentul, ajuns la a XVI-a editie, se va desfasura in 11-12 februarie 2023, in intervalul orar 10.00-18.00.Festivalului Fasching Prejmer - Sarbatoarea Clatitelor, iar organizatorii se asteapta la peste 15.000 de participanti.In mod ... citeste toata stirea