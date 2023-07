Politistii brasoveni, insotiti de jandarmi si politisti locali, au efectuat si duminica, 2 iulie, actiuni preventive si de control pe intreg cuprinsul judetului. "In timpul actiunilor au fost legitimate aproximativ 1.700 de persoane si au fost verificate aproximativ 480 de vehicule. In urma activitatilor desfasurate, au fost aplicate 303 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de aproximativ 135.000 de lei, dintre care 86 la Legea 61/1991, 195 la O.U.G. 195/2002 si 22 sanctiuni pentru ... citeste toata stirea