Un weekend sold-out, la Opera Brasov, cu "Liliacul". Invitata este actrita Maia Morgenstern

"Liliacul" este reprezentatia pregatita de artistii Operei Brasov pentru acest final de saptamana, in serile de sambata si duminica si ambele spectacole se vor juca cu casa inchisa.Compusa de Johann Strauss-fiul si libretistii Karl Haffner si Richard Genee, dupa vodevilul intitulat "Le Reveillon" de Henry Melhac si Ludovic Halevy, opereta "Liliacul", supranumita "regina operetei vieneze" a fost reprezentata, pentru prima data, la Theater an der Wien, in anul 1874.Invitata special in cadrul ... citeste toata stirea