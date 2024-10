Unda verde de la Mediu pentru noua ruta de legatura intre Brasov si Sanpetru

In ultima sedinta a Comisiei de Analiza Tehnica din cadrul Agentiei pentru Protectia Mediului Brasov a fost dezbatut si proiectul ce vizeaza amenajarea unei noi rute de legatura intre municipiul Brasov si comuna Sanpetru.Primaria Sanpetru a semnat in martie contractul pentru elaborarea documentatiei tehnice in vederea autorizarii a doua accese noi in comuna Sanpetru. Una dintre noile sosele ar urma sa fie amenajata in zona de Est, in apropiere de Stabilus, iar cealalta in zona de Vest a ... citește toată știrea