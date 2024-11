"Unda verde" pentru 20 de locuinte sociale la Zarnesti

Agentia Nationala pentru Locuinte (aflata in subordinea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice) a primit "unda verde" pentru construirea unui bloc de locuinte sociale la Zarnesti. Mai exact, primarul orasului, Alexandru Igrisan, a anuntat luni, 4 noiembrie, ca a semnat autorizatia de construire, pentru acest obiectiv."Proiectul presupune construirea unui bloc cu 20 de unitati locative, amplasat chiar langa viitoarea cresa publica. Avand in vedere numarul mare de solicitari, avem in plan ... citește toată știrea