Unda verde pentru circulatia rutiera in incinta viitorului Spital Regional Brasov

Comisia de Circulatie a municipiului Brasov a avizat in sedinta de saptamana trecuta circulatia in incinta viitorului Spital Clinic Regional de Urgenta Brasov. Anuntul a fost facut de Primaria Brasov, care nu a prezentat mai multe detalii, insa a precizat ca acest document este necesar obtinerii autorizatiei de construire.Propunerea pentru realizarea spitalului regional a fost facuta in anul 2015, de catre Asociatia Noul Spital al Brasovului si preluata apoi de municipalitatea brasoveana si ... citeste toata stirea