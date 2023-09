Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor va publica in urmatoarele zile ordinul de ministru privind derularea programului de finantare a proiectelor ce vizeaza infiintarea padurilor urbane. Anuntul a fost facut marti, 5 septembrie, in timpul evenimentului de deschidere a Conferintei internationale de mediu din cadrul Forumului Oraselor Verzi, de secretarul de stat in Ministerul Mediului, Sorin Banciu. "Pentru acest program este alocata suma totala de 30 de milioane de euro (din fonduri europene, ... citeste toata stirea