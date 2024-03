Unda verde pentru ridicarea masinilor din zona noului parc "La iepure"

Cum era de asteptat, brasovenii sau turistii care doresc sa se relaxeze in noul parc din Valea Cetatii, din zona cunoscuta sub denumirea "La iepure" prefera, in primul rand, sa mearga cu masinile personale. Odata ajunsi in zona, ei incep sa caute un loc de parcare, iar daca nu gasesc unul pe platforma de langa intrarea in parc, lasa masinile unde apuca, pe marginea strazii sau pe trotuare. Acest comportament era previzibil, insa masurile se iau abia acum. Mai exact, in sedinta Comisiei de ... citește toată știrea