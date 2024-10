Unde au fost amplasate in Brasov containere pentru depozitarea deseurilor voluminoase, in "Luna curateniei"

La inceputul acestei luni, Primaria Brasov a demarat, in toate cartierele, campania ,,Luna curateniei de toamna", o ampla actiune de salubrizare a strazilor, trotuarelor si a zonelor verzi. In aceasta perioada se deruleaza si campania de colectare de la cetateni a deseurilor voluminoase, prin intermediul celor 54 de containere de mari dimensiuni (9 m.c.) amplasate in toate zonele orasului.In primele trei saptamani de campanie s-au colectat, ca urmare a salubrizarii domeniului public si a ... citește toată știrea