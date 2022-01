Unde-i lege, nu-i tocmeala. Dar unde se duc cand se duc sotii / concubinii aflati sub ordin de restrictie?

Politistii din cadrul Sectiei Feldioara efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de "incalcarea masurilor dispuse prin ordinul de protectie".In data de 15 ianuarie 2022, politistii au depistat in flagrant, un barbat in timp ce afla intr-o anexa a locuintei de domiciliu a fostei sale concubine situata in localitatea Sanpetru, judetul Brasov."Din cercetarile efectuate, politistii au stabilit faptul ca pe numele barbatului in cauza, Judecatoria ... citeste toata stirea