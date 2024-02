Inca un proces pierdut de primarul Fagarasului. Laura Giunca, secretarul general al Municipiului Fagaras, l-a invins pe edil in instanta, demonstrand ca actiunea concertata a primarului impotriva ei a fost ilegala si abuziva. O razbunare fata de refuzul Laurei Giunca, aflata in functia de secretar general, de a semna documente oficiale care incalcau legislatia. Curtea de Apel Brasov a emis astazi, 6 februarie 2024, Hotararea nr. 48/2024 in Dosarul nr. 1896/62/2022 in care partile sunt Laura ... citeste toata stirea