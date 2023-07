Elevii din cele mai sarace regiuni ale Romaniei au cea mai mica pondere a mediilor de peste 5 la Evaluarea Nationala, arata o analiza Salvati Copiii. Cele mai putine note sub 5 s-au obtinut in Bucuresti si Ilfov, unde rata saraciei severe e si de doua ori mai mica decat in alte regiuniRezultatele elevilor la Evaluarea Nationala reflecta disparitatile si inegalitatile socio-economice dintre regiunile de dezvoltare ale Romaniei: astfel, regiunile Nord-Est si Sud-Muntenia, care se regasesc ... citeste toata stirea