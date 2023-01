Unde ne putem relaxa, in acest weekend, la Brasov?

Vom avea parte, din nou, de un sfarsit de saptamana cu destule evenimente organizate la Brasov. Asadar, avem unde sa ne relaxam in acest weekend. Sunt programate, in special, evenimente culturale si sportive.In aceasta seara, de la ora 19.00, avem un concert de sonate pentru saxofon si pian, la Centrul Multicultural al Universitatii Transilvania. De la aceeasi ora putem merge la Teatrul Sica Alexandrescu, la spectacolul "Singuri impreuna". Sambata, in Sala Sporturilor avem un asa numit cuplaj, ... citeste toata stirea