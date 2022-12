Unde ne putem relaxa, in weekend, la Brasov si imprejurimi?

Magia Craciunului se resimte din plin si daca ne referim la evenimentele organizate in acest weekend. Ne putem relaxa la final de saptamana la concerte, spectacole si chiar piese de teatru sau film specifice Craciunului.Evenimentele sportive sunt tot mai putine, dar continua cele culturale, care au ramas in numar la fel de mare. Asadar, am intrat in atmosfera Craciunului si avem unde sa ne petrecem timpul liber si in acest weekend, la Brasov sau imprejurimi. PROGRAMUL ... citeste toata stirea