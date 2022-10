Unde-s hotdogii de la hochei?

Obisnuiti sa bea un suc sau sa manance renumita paine prajita cu untura si ceapa in pauzele meciurilor de hochei, fanii "lupilor" au fost foarte dezamagiti ca nu mai pot petrece in acest sezon obisnuitele seri frumoase in familie la Patinoarul Olimpic, atunci cand joaca echipa favorita. Presedintele de la Corona (clubul Primariei), Alexandru Dedu, spune ca si pentru el a fost o mirare ca nu au mai venit firmele care au contracte valabile. Mai mult, Dedu spune ca nu numai la hochei isi doreste o ... citeste toata stirea